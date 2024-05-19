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        Edirne'de toz taşınımı; hava kalitesi düştü, araçlar çamurla kaplandı

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü, yağmurun yağması ile de araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:41 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:45
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        Edirne'de toz taşınımı; hava kalitesi düştü, araçlar çamurla kaplandı
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi düştü, yağmurun yağması ile de araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından toz taşınımlı hava, Keşan'da etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle şehirde görüş mesafesi azalırken, puslu hava hakim oldu. İlçede hava kalitesi düşerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, ilçede 53'e yükselerek 'orta' değerlere çıktı. Toz taşınımın etkili olduğu ilçede, yağmurun yağması ile de araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu. Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, bazıları araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

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