Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa'ya bağlı Kalkasöğüt köyünde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 13 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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