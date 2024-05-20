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        Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:30 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:35
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        Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 13 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa'ya bağlı Kalkasöğüt köyünde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 13 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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