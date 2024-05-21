Edirne'de 19 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Uzunköprü ilçesine bağlı Gemi köyünde 12, Meriç ilçesine bağlı Serem köyünde ise Nepal uyruklu 7 kaçak göçmeni yakaladı.

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