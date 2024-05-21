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        Edirne'de 19 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de jandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 19 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:09 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:15
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        Edirne'de 19 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE’de jandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 19 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Uzunköprü ilçesine bağlı Gemi köyünde 12, Meriç ilçesine bağlı Serem köyünde ise Nepal uyruklu 7 kaçak göçmeni yakaladı.

        Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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