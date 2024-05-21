Edirne'de Balkan ülkeleri üniversiteler arası arama-kurtarma yarışması

EDİRNE'de, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 Balkan ülkesinden 161 üniversite öğrencisinin katılımıyla düzenlenen Balkan Ülkeleri Üniversitelerarası Arama Kurtarma Yarışması, 3 gün sürecek eğitim programıyla başladı. 15 üniversiteden öğrenciler, 5 etaplık yarışmada dereceye girmek için ter dökecek.

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu ev sahipliğinde, kentte bu yıl ilk kez Balkan Ülkeleri Üniversitelerarası Arama Kurtarma Yarışması düzenlendi. 24- 25 Mayıs tarihleri arasında Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç Yerleşkesi'nde kurulan alanda gerçekleştirilecek yarışma öncesi, aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 Balkan ülkesindeki 15 üniversiteden gelen 161 öğrenci eğitime alındı.

AFAD UZMANLARINDAN EĞİTİM ALIYORLAR

Türkiye'nin farklı illerinden gelen konusunda uzman AFAD görevlilerince öğrencilere yarışmada karşılaşacakları koordinasyon süreci, enkaza giriş ve enkaz çalışmaları, tırmanma yarışması, çadır kurma ve arazide kayıp arama konularda eğitim veriliyor. Yarışmaya Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya ile Türkiye'den Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli, Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinden öğrenciler katılım gösterdi.

Üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi’nde kurulan alanda 7 istasyonda devam eden eğitimler kapsamında öğrencilere, olası afet durumunda ana koordinasyon merkezinden enkaz çalışmalarından başlayarak, en son barınma ve hizmetlerinin verildiği çadır kurma çalışmalarına kadar eğitimler veriliyor. Daha önce yerel olarak Türkiye'de bulunan üniversitelerin katılımıyla Kastamonu'da gerçekleştirilen yarışma, uluslararası nitelikte ilk kez Edirne'de yapılıyor.