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        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de jandarma tarafından Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:19 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:25
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        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE’de jandarma tarafından Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede yaptıkları denetimlerde Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 1 çocuk ve kadının da aralarında olduğu 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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