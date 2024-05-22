Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede yaptıkları denetimlerde Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 1 çocuk ve kadının da aralarında olduğu 6 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

EDİRNE’de jandarma tarafından Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı.

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