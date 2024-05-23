Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 terör şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de jandarma tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
EDİRNE'de jandarma tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1'i PKK/KCK, 1'i DEAŞ ve 10’u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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