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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de jandarma tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:55
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de jandarma tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1'i PKK/KCK, 1'i DEAŞ ve 10’u FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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