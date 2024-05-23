Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Keşan'da dolu ve sağanak etkili oldu

        METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keşan'da dolu ve sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        METEOROLOJİ'nin yağış uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 19 derece olduğu Keşan'da, sabah saatlerinde dolu ve yağmur başladı. Dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı.

        Yağışın aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirneli Fatih'in İstanbul'un fethi için Tophane'den yola çıkışı canlandırı...
        Edirneli Fatih'in İstanbul'un fethi için Tophane'den yola çıkışı canlandırı...
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 12 terör şüphelisi yakalandı
        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Terör örgütü propagandası suçlarından aranması olan zanlı Yunanistan'a kaça...
        Terör örgütü propagandası suçlarından aranması olan zanlı Yunanistan'a kaça...