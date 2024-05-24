Edirne'de sahile ölü caretta caretta vurdu
EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası bulundu.
EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde caretta caretta türü ölü deniz kaplumbağası bulundu.
Erikli köyü sahilinde kumsalda yürüyüşe çıkan Ayşe Demir, caretta carettanın karaya vurduğunu gördü. Demir, caretta carettanın hareket etmediğini fark edince, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Keşan Belediyesi ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kaplumbağanın öldüğünü belirledi.
Ekiplerin, ölü caretta carettayı incelemek için bulunduğu yerden alacağı bildirildi.
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