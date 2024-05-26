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        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'ninHavsa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Suriye ve Filistin uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:45
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        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'ninHavsa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Suriye ve Filistin uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa'ya bağlı Köseömer köyünde yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Suriye ve Filistin uyruklu 21 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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