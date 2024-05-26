Trakya'da Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kırklareli ve ilçelerde de şampiyonluk kutlamaları yaptı.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Trakya’daki taraflarlar tarafından coşkuyla kutladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.