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        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:56 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:00
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        Edirne'de 6 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Çallıdere köyünde yapılan denetimde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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