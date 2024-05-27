Motosikletin yaya geçidinde çarptığı kadın öldü, sürücü ağır yaralı; kaza kamerada

EDİRNE'de motosikletin yaya geçidinde çarptığı emekli öğretmen Nesrin Gidergi (70), hayatını kaybetti, savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf G. (48) ise ağır yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. , Yusuf G. Yönetimindeki 06 BZS 458 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Nesrin Gidergi'ye hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Gidergi ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gidergi ve Yusuf G.'ye ilk müdahale olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Gidergi, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Yusuf G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.