Bitkin bulunan yavru tilki, bakım sonrası doğaya bırakıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan’a bağlı Koru Dağları’nda bitkin halde buldukları yavru tilkiyi koruma altına aldı. Yavru tilki, ilk kontrollerinin ardından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru tilki, bakım, beslenme ve muayenesinin ardından Koru Dağları mevkisinde doğaya bırakıldı.

EDİRNE’nin Keşan ilçesindeki Koru Dağları’nda jandarma tarafından bitkin halde bulunan yavru tilki; bakım, beslenme ve muayenesinin ardından doğaya bırakıldı.

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