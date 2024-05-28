Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valiliği'nden 'tiny house' olayları ile ilgili suç duyurusu

        EDİRNE Valiliği, Saros Körfezi'ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Korucu köyleri arasında, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valiliği'nden 'tiny house' olayları ile ilgili suç duyurusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE Valiliği, Saros Körfezi'ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Korucu köyleri arasında, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

        Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı köylerde, tarım arazilerine izinsiz olarak koyulduğu belirlenen 'tiny house' adı verilen taşınabilir evler için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, evlerin tahliyesi sırasında geçen cuma günü Danişment ve Korucu köyleri arasında, yapı sahipleri ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

        Olaylarla ilgili sosyal medyada, yapıların yıkıldığına yönelik görüntüler ve suçlayıcı ifadeler paylaşılması üzerine İl Özel İdaresi aynı gün açıklama yayınladı. Açıklamada, "Görüntülerde yer alan yıkım işlemi idaremiz tarafından değil, kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleri ve iş makineleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın tarafımızca yapılması söz konusu değildir. Mutlak tarım arazilerinde yer alan ve idaremiz tarafından vinç aracılığı ile yediemine çekilecek tiny house’ların yıkımları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve tarafımızı suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

        ZİRAAT ODALARINDAN TEPKİ

        Konuyla ilgili kentte dün, Edirne Ziraat Odası Başkanlığı da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ziraat odaları başkanları adına konuşan Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı, kentin ülkenin çeltik ve ayçiçeği üretiminde birinci sırada yer aldığını söyleyerek, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evlerin çevresel dengenin bozulmasına yol açtığını söyledi.

        'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU'

        Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada, "Sosyal medya üzerinde yer alan ve yanıltıcı görüntüler içeren paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İdaremiz tarafından herhangi bir yıkım işlemi gerçekleştirilmemiştir. Edirne İl Özel İdaremiz tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı!
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        Sahte 1,5 milyon dolar ele geçirildi
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        Rekorları kıra kıra şampiyon oldu!
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        İstanbul'un göbeğinde beton mikseri faciası!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        İstanbul'da dehşet! Karısının boğazını kesip öldürdü! Katil aranıyor!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?

        Benzer Haberler

        Edirne'de itfaiye personelinin Meriç Nehri'ndeki eğitimleri sürüyor
        Edirne'de itfaiye personelinin Meriç Nehri'ndeki eğitimleri sürüyor
        Edirne'de jandarmanın eğitim çalışmaları sürüyor
        Edirne'de jandarmanın eğitim çalışmaları sürüyor
        Bitkin bulunan yavru tilki, bakım sonrası doğaya bırakıldı
        Bitkin bulunan yavru tilki, bakım sonrası doğaya bırakıldı
        Jandarmanın bulduğu yavru tilkinin karnı doyuruldu bulunduğu bölgeye bırakı...
        Jandarmanın bulduğu yavru tilkinin karnı doyuruldu bulunduğu bölgeye bırakı...
        Edirne'de 42 internet sitesine erişim engellendi
        Edirne'de 42 internet sitesine erişim engellendi
        Edirne'de son bir haftada aranması bulunan 119 kişi yakalandı
        Edirne'de son bir haftada aranması bulunan 119 kişi yakalandı