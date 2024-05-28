Edirne Valiliği'nden 'tiny house' olayları ile ilgili suç duyurusu

EDİRNE Valiliği, Saros Körfezi'ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı Danişment ve Korucu köyleri arasında, tarım arazilerine izinsiz konulan 'tiny house' adlı taşınabilir evlerin tahliyesinde yaşanan olaylarla ilgili halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engelleme suçlarından ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Edirne'de Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı köylerde, tarım arazilerine izinsiz olarak koyulduğu belirlenen 'tiny house' adı verilen taşınabilir evler için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, evlerin tahliyesi sırasında geçen cuma günü Danişment ve Korucu köyleri arasında, yapı sahipleri ile jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olaylarla ilgili sosyal medyada, yapıların yıkıldığına yönelik görüntüler ve suçlayıcı ifadeler paylaşılması üzerine İl Özel İdaresi aynı gün açıklama yayınladı. Açıklamada, "Görüntülerde yer alan yıkım işlemi idaremiz tarafından değil, kooperatif yöneticileri tarafından kendi inisiyatifleri ve iş makineleri aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Böyle bir uygulamanın tarafımızca yapılması söz konusu değildir. Mutlak tarım arazilerinde yer alan ve idaremiz tarafından vinç aracılığı ile yediemine çekilecek tiny house’ların yıkımları ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve tarafımızı suçlayıcı görüntüler ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.