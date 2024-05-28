Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen hafif ticari aracın şoförü 308 promil alkollü çıktı

EDİRNE'de, tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde Cem A.’nın (32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, metrelerce yükseklikten tarlaya uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoför Cem A.’nın yapılan kontrolde 308 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, akşam saatlerinde Yenimaret Mahallesi'ndeki tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Cem A. yönetimindeki 22 ACV 286 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, köprünün korkuluklarını aşıp tarlaya düşerek ters döndü. Cem A., araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cem A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmedi.