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        Meriç Nehri'nde saltanat kayıkları, turistik turlara başladı

        EDİRNE'nin turizmine katlı sağlamak amacıyla Meriç Nehri'nde, ziyaretçilerin gezinti yapabileceği 'kancabaş' adı verilen saltanat kayıkları, hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:15
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        Meriç Nehri'nde saltanat kayıkları, turistik turlara başladı
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        EDİRNE’nin turizmine katlı sağlamak amacıyla Meriç Nehri'nde, ziyaretçilerin gezinti yapabileceği ‘kancabaş’ adı verilen saltanat kayıkları, hizmet vermeye başladı.

        Edirne Valiliği, kentin önemi su kaynaklarından Meriç Nehri'nde, turistik gezilerin yapılabilmesi için ‘kancabaş’ adı verilen 4 saltanat kayığını hizmete aldı. Ziyaretçilerin Meriç Nehri'nde köprüleri ve tarihi yapıları görebileceği turlar yapacak kayıklar, düzenlenen törenle ilk turunu gerçekleştirdi.

        'HERKESİN ORTAK HAYALİ NEHRİN KULLANILMASI'

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir süre kayıklarla gezdi. Kente gelen ziyaretçilerin nehrin tüm güzelliklerini görmesini amaçladıklarını söyleyen Sezer, "Edirnelilerin aslında Edirne'yi ziyaret eden herkesin aslında ortak bir hayali var; o da nehrin her iki yakasının da yürüyüş alanlarıyla, bank alanlarıyla donatılması. Aynı zamanda da nehri kullanma noktasında herkesin ortak düşüncesi, ortak anlayışı, ortak isteği var. Nehirde de bugün hem buradaki gördüğünüz şekilde projesi tamamlanarak yürüyüş alanları kısa bir zaman içerisinde bitecek hem de nehirde biz bu Kancabaşı kayıkları dediğimiz saltanat kayıklarıyla gelen ziyaretçilerimizin tarihi köprülerimizi görme, Edirne'nin enfes manzarasını görme imkanına kavuşacaklar. Bugün bir başlangıç yapıyoruz. Dört tane kancabaşı kayığıyla beraber burada bir sistem oluşturuldu, denemeleri yapıldı. Güvenlik testleri yapıldı. Bugün bu çalışmalar başlayacak bugünden sonra ziyaretçilerimizi buradan kabul edip gezdireceğiz" dedi.

        'SU ARAÇLARININ KULLANILDIĞI BİR MERKEZ HALİNE GELECEK'

        Edirne'nin turizm ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini belirten Sezer, "Bir müddet sonra sahil kenarındaki yürüyüş alanları ve sahil kenarının düzenlenmesi bittikten sonra da buranın neredeyse tamamı iskele olacak şekilde bir kapı açılarak nehre sıfır yanaşacak şekilde birden çok kancabaşı kayığı ve değişik yine aynı şekilde su araçların kullanıldığı bir merkez haline getirilecek. Aynı zamanda burada su sporlarıyla ilgili bir merkez yapılıyor. Onun da projelendirme çalışmaları tamamlandı. Onunla ilgili de yapım çalışmalarına başlayacağız. Bu sene de burada malumunuz Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapılıyor. Avrupa Şampiyonası burada düzenlenecek" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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