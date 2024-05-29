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        Edirne'de 27 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 27 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:15
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        Edirne'de 27 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 27 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uzgaç köyünde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Suriye uyruklu 11, Doyran köyünde durdurdukları araçta ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araç trafikten menedilip, yediemin otoparkına çekildi. Toplam 27 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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