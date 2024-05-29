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        Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki biri FETÖ hükümlüsü, 4 kişi yakalandı

        EDİRNE'de polisin bir pansiyonda yaptığı aramada yurt dışına kaçma hazırlığındaki aralarında FETÖ/PDY hükümlüsü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:00
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        Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki biri FETÖ hükümlüsü, 4 kişi yakalandı
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        EDİRNE'de polisin bir pansiyonda yaptığı aramada yurt dışına kaçma hazırlığındaki aralarında FETÖ/PDY hükümlüsü A.K’nin bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir pansiyonda aynı odada kalan 4 kişinin konaklama kaydının bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden A.K.'nin FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan aranması, S.V.P.'nin 4 farklı mahkemeden 'dolandırıcılık' suçundan aranması, A.A.S.'nin de Filistin uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçmak için Edirne’ye geldikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

        Polis, şüphelilerin kimlik bildiriminde bulunmayan pansiyon işletmecisi hakkında da idari işlem yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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