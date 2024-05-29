Edirne'de yurt dışına kaçma hazırlığındaki biri FETÖ hükümlüsü, 4 kişi yakalandı

EDİRNE'de polisin bir pansiyonda yaptığı aramada yurt dışına kaçma hazırlığındaki aralarında FETÖ/PDY hükümlüsü A.K’nin bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir pansiyonda aynı odada kalan 4 kişinin konaklama kaydının bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden A.K.'nin FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan aranması, S.V.P.'nin 4 farklı mahkemeden 'dolandırıcılık' suçundan aranması, A.A.S.'nin de Filistin uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçmak için Edirne’ye geldikleri tespit edilen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.