Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gelenek yeniden canlandırıldı, Edirne'de hacı adayları Hacılar Ezanı Namazgahı ve Çeşmesi'nden uğurlandı

        EDİRNE'de, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan 15'inci yüzyıl eseri Hacılar Ezanı Namazgahı ve Çeşmesi'nde, zamanla unutulan hacı uğurlama geleneği yeniden gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelenek yeniden canlandırıldı, Edirne'de hacı adayları Hacılar Ezanı Namazgahı ve Çeşmesi'nden uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan 15'inci yüzyıl eseri Hacılar Ezanı Namazgahı ve Çeşmesi’nde, zamanla unutulan hacı uğurlama geleneği yeniden gerçekleştirildi. 90 kişilik hac kafilesi, mehteran konseri, yapılan dualar ve ilahiler eşliğinde yolcu edildi.

        Edirne'de, Sultan 2'nci Murat döneminde, kutsal hac görevini yerine getirecek hacı adaylarının törenle uğurlanması için yapılan Hacılar Ezanı Namazgahı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2020-2021 yılları arasında restore edildi. Restorasyonu tamamlanan Namazgah'ta kutsal topraklara gidecek 90 kişilik ilk hac kafilesi, törenle uğurlandı. Törene Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, müftülük görevlileri, hacı adayları ve aileleri katıldı.

        'KADİM GELENEĞİ TEKRAR BAŞLATTIK'

        Engelli bireylerden oluşan mehteran takımının konseriyle başlayan programda, Selimiye Camisi imamı Yusuf Serenli, Kuran okudu. İlahilerin okunduğu törende konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, unutulmuş, terk edilmiş bir geleneği tekrardan canlandırmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Saraç, "Bilindiği üzere Hacılar Ezanı Namazgah Çeşmesi burada daha önce hacı adaylarımız, umre adaylarımız kurban keserek, dualar ve ezanlar eşliğinde Kabe’ye uğurlanıyordu. Bu gelenek yaklaşık 50 yıldır terk edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Hacılar Ezanı Namazgahı ve çeşmesinin 2021 yılında restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık. Bugün de bu kadim geleneği tekrardan başlattık. İnşallah, bundan sonraki yıllarda da bu geleneği devam ettireceğiz. Hacılarımızı yolcu ettik. Allah, sağlıcakla gidip, afiyetle gelmeyi nasip etsin" dedi.

        İl Müftüsü Hasan Başoğlu da tarihi geleneği tekrardan başlatmaktan mutlu olduklarını belirtti. Başoğlu, "Tarihi alanda, değerli kardeşlerimizi rabbime misafir olmak üzere göndermek için bizleri bir araya getirdiği için şükrediyorum. Kıymetli hacılarımızın, şimdiden haclarının hayırlı olmasını, gidemeyenlerin de bir an önce gidebilmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugün, tarihte Hacılar Ezanı Namazgahı olarak bilinen bu yerde, hacca gitmek için Edirne’de burada toplanılır, kurban kesilir ve hac yolculuğu buradan başlarmış. Değerli Vakıflar Bölge Müdürümüz Ahmet Saraç, onunla birlikte tüm mesai arkadaşlarının desteğiyle bu geleneği tekrardan başlatıyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Başoğlu eşliğinde dua edildi. Hacı adaylarından oluşan 90 kişi, otobüsle aileleri tarafından yolcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"

        Benzer Haberler

        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı elektronik cihazlar ele geçirildi
        Trakya Üniversitesinde İsrail'in saldırılarına protestolar sürüyor
        Trakya Üniversitesinde İsrail'in saldırılarına protestolar sürüyor
        Edirne'de bir iş yerinin hizmete açılışı "özel" kişilerce yapıldı
        Edirne'de bir iş yerinin hizmete açılışı "özel" kişilerce yapıldı
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de hacı adayları uğurlama geleneği ile kutsal topraklara gönderildi
        Edirne'de hacı adayları uğurlama geleneği ile kutsal topraklara gönderildi