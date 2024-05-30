Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyündeki denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Nepal uyruklu 7 kaçak göçmeni yakaladı. Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy'de de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen Cezayir uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. 13 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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