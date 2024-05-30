Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve JASAT dedektifleri, sınır bölgesinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen FETÖ/PDY şüphelileri F.D., F.Ç. ve S.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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