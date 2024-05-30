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        Edirne'de 'asayiş' uygulamasında 7 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de polisin asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:50
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        Edirne'de 'asayiş' uygulamasında 7 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE’de polisin asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 şüpheli ile 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik, asayiş, narkotik ve terörle mücadele ekiplerinin katılımıyla il genelinde denetim gerçekleştirildi. Kent merkeziyle birlikte 8 ilçedeki 46 noktada yapılan denetimlere, 67 ekip 505 personelle katıldı. Denetimlerdeki kontrollerde 'Terör örgütü propagandası' suçundan 1, 'Uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 1, 'askeri ceza' suçundan 1, 'Yaralama'dan 1 ve 'Hırsızlık' suçundan 1 kişi olmak üzere aranması bulunan 5 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 1040 araç kontrol edilirken, 113 sürücüye 224 bin 169 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 6'sı Suriye, 1'i Cezayir uyruklu 7 düzensiz göçmen de yakalandı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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