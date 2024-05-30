Edirne'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Keşan'da yaşayan Oğulcan Pektaş'ın arkadaşı Özgür P. ile gezmek için Enez'e gittiği öğrenildi. DHA)

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