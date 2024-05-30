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        Çanakkale ruhu, mobil müzede yaşatılıyor

        ÇANAKKALESavaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' Edirne'nin Keşan ilçesinde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:25
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        Çanakkale ruhu, mobil müzede yaşatılıyor
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        ÇANAKKALESavaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Edirne’nin Keşan ilçesinde ziyarete açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın ‘Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale’ sloganıyla yola çıkan mobil müze Keşan’da ziyaretçileriyle buluştu. Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla kentleri dolaşan TIR’da, Nusret Mayın Gemisi'nin maketi, İngiliz askeri botu, çarpışan mermiler, askerlerin cep saatleri, mayınlar, dönemin askeri kıyafetleri, silahlar, asker künyeleri ve piyade tüfekleri yer alıyor. Mobil müzede, Çanakkale Savaşları’yla ilgili video gösterimleri de yapılıyor.

        ‘ÇANAKKALE’YE GİDEMEYENLERİ GÖTÜRMÜŞ OLUYURUZ’

        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Teknik Sorumlusu Ali Aydın, ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 4 yıldır yollarda olduğunu ve tüm şehirlere uğradığını belirterek, “Bütün il ve ilçelere uğrayarak öğrencilere, çocuklara, yaşlılara, gazilere kısacası tüm vatandaşlara Çanakkale Savaşları’nı yaşatıyoruz. Çanakkale’ye gidemeyenleri Çanakkale’ye götürmüş oluyoruz. 3 gün süreyle, 09.00-17.00 saatleri arasında Keşan’da hizmet vereceğiz. Ücretsiz olan müzemizi ziyarete tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

        Aydın, “Mobil müze içerisinde 7 tane vitrin bulunuyor. Vitrinlerin içerisinde de savaşın başlangıcından, bitişine kadar olan kronolojik bir sıra işleniyor. Yine vitrinlerin içerisinde günümüze kadar ulaşmış olan bazı savaş eserlerini sergiliyoruz. Yine vitrinler içerisinde LED ekranlarımız bulunuyor ve konuyla ilgili video sunumları yapılıyor. Ziyaretçilerimiz eserleri görüp hem yazıları okuyarak hem de LED ekrandan videoları izleyerek konu hakkında daha çok bilgi sahibi oluyor” diye konuştu.

        ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’, 1 Haziran cumartesi günü, saat 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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