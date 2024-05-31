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        Edirne'de, cezaevindeki 108 hükümlü tavuk- pilavdan zehirlendi

        EDİRNE'de Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 108 hükümlü, akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 00:39 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:45
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        Edirne'de, cezaevindeki 108 hükümlü tavuk- pilavdan zehirlendi
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        EDİRNE'de Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 108 hükümlü, akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

        Edirne Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan 108 kişi, akşam yemeğinde tavuk-pilav yedi. Hükümlülerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri baş göstermesi üzerine 51'i Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 57’si de Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde müdahale edilen 108 kişi, tedavilerinin ardından cezaevine geri götürüldü.

        Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber de hastanelere giderek, hükümlülerin durumu hakkında bilgi aldı. Jandarma ve infaz koruma memurları da hükümlülerin tedavileri sırasında hastanelerde güvenlik önlemi aldı. Hükümlülerin zehirlenmesiyle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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