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        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

        EDİRNE'de polisin bir araçta yaptığı aramada 8 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:30
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        Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
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        EDİRNE'de polisin bir araçta yaptığı aramada 8 kaçak göçmen yakalandı, organizatör şüphelisi sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan hafif ticari araçla kaçak göçmenler geleceği bilgisine ulaştı. TEM Otoyolu'nun Edirne kesiminde durdurulup kontrol edilen araçta 8 kaçak göçmen ile araç sürücüsü M.T., yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 1 tel kesme makası ele geçirildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Adliyeye sevk edilen M.T., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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