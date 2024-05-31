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        Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:15 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:15
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        Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca bölgeyi etkileyen yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı kaydedildi. Bölge genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonundan itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 8 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul: 28-32, Edirne: 33-37, Kırklareli: 31-35, Tekirdağ: 26-30, Kocaeli: 31-37, Sakarya: 32-36, Yalova: 27-30. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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