Edirne'de 69 kaçak göçmen, 1 organizatör ve 1 terör şüphelisi yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde jandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 69 kaçak göçmen ve 1 organizatör ile 1 terör şüphelisi yakalandı.
EDİRNE’nin Enez ilçesinde jandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen 69 kaçak göçmen ve 1 organizatör ile 1 terör şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve komando unsurlarınca, Enez’e bağlı Karaincirli köyünde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkış yapmak isteyen 69 kaçak göçmen ve 1 organizatör ile 1 DKP/BÖG terör örgütü üyesi yakalandı. Organizatör ve DKP/BÖG terör örgütü üyesi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.