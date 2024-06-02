Edirne'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde tefecilere yönelik operasyon düzenledi. 4 adrese yapılan baskınlarda 22 gram uyuşturucu, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 389 tabanca mermisi, 29 senet, 9 çek defteri, 13 tapu, 2 alacak-verecek ajandası ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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