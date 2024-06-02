Sayılmayan oyların çöpe atıldığı mahallede muhtarlık seçimi yapılıyor; mevcut muhtar yine kazandı (2)

YENİDEN SEÇİLDİ

Edirne'de merkeze bağlı Umurbey Mahallesi'nde tekrarlanan muhtarlık seçimi için oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi. Toplam 6 sandıkta oy kullanılırken, resmi olmayan sonuçlara göre oy kullanan 575 seçmenin 326'sının oyunu alan mevcut muhtar Turhan Özgünden yeniden seçildi. Seçimlerde Özgünden 326, Okan Körüklü 120, Hasan Çilingir 95, Ergun Üzümkoparan ise 34 oy aldı. Turhan Özgünden'in azaları ise Ahmet Örs, Murat Nazlı, Ahmet Şahin, Serhat Rast, Birol Çulören, Hüseyin Urtekin, Göksel Çaylardan ve Serkan Öter oldu.