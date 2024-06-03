Edirne'de 19 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Doyran köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen Suriye ve Afganistan uyruklu 13, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde ise 6 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el koyularak, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

EDİRNE’dejandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen 19 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

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