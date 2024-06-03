Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilin çarptığı polis yaralandı; olay kamerada

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilin çarptığı motosikletli polis memuru yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Alparslan Türkeş Meydanı’nda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timi, şüphe üzerine 34 EEP 531 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobili takibe alan ekipler, Önder Caddesi'nde motosikletle aracın önüne geçti. Bu sırada otomobil, önce karşı şeritten gelen otomobile ardından da polis motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, polis memuru E.S., sağ bacağından yaralandı. Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen polis memuru E.S., tedavi altına alındı.