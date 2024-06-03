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        Dut ağacından düşen kadın, kurtarılamadı

        EDİRNE'de dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Mümine Işık (70), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:50
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        Dut ağacından düşen kadın, kurtarılamadı
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        EDİRNE'de dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Mümine Işık (70), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 1 Haziran'da öğle saatlerinde Enes ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Dut toplamak için bahçesindeki ağaca tırmanan Mümine Işık, dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Işık, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Işık, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan Işık'ın cenazesi, bugün Enez'de toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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