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        Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:20
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        Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Lalapaşa ilçesi Demirköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 5, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde Yunanistan'a gitmek isteyen 11 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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