Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Lalapaşa ilçesi Demirköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 5, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde Yunanistan'a gitmek isteyen 11 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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