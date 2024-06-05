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        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:48
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        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'ninLalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Lalapaşa ilçesi Demirköy'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 5 kaçak göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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