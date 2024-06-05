Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Lalapaşa ilçesi Demirköy'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 5 kaçak göçmeni tespit etti. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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