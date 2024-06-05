Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

EDİRNE'depolisin yaptığı operasyonlarda 5 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinden kent merkezine gelen bir aracı takibe aldı. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp, sürücünün kaçtığı araç, TEM otoyolu gişelerinde durduruldu. Sürücü B.Y. gözaltına alınırken, araçta 3 Filistin, 1 Suriye ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 5 göçmen yakalandı. B.Y. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, 5 kaçak göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ekiplerin takibe aldığı başka bir araç da Havsa'dan Edirne istikametine gelirken TEM otoyolunda durduruldu. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan arandığı belirlenen Ş.Y., gözaltına alındı. Ş.Y. işlemleri sonrası tutuklandı.