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        Bulgaristan Başbakanı Glavçev: Türkiye'ye düzensiz göçle mücadele konusunda teşekkür ediyoruz

        BULGARİSTAN Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, "Türkiye'ye düzensiz göçle mücadelesi konusunda teşekkür ediyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:31 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:35
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        Bulgaristan Başbakanı Glavçev: Türkiye'ye düzensiz göçle mücadele konusunda teşekkür ediyoruz
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        BULGARİSTAN Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, "Türkiye’ye düzensiz göçle mücadelesi konusunda teşekkür ediyoruz. Bu noktada Türkiye’ye müteşekkiriz. Gerçekten düzensiz göç konusunda önemli tedbirler aldınız ve geçişlerdeki düşüş, bunun göstergesi" dedi.

        Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, beraberinde İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, Bölgesel Kalkınma ve İyileştirme Bakanı Violeta Koritarova’nın da bulunduğu heyetle, Edirne Valisi Yunus Sezer ile Kapıkule Sınır Kapısı’nda bulunan ortak temas noktasında bir araya geldi. Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve iki ülkenin gümrük yetkililerinin de bulunduğu heyetler arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasında kaçak göçle mücadele konusu ele alındı.

        Glavçev, Türkiye’nin düzensiz göçme mücadelede çok başarını olduğunu belirterek, "Türkiye’ye düzensiz göçle mücadelesi konusunda teşekkür ediyoruz. Bu noktada Türkiye’ye müteşekkiriz. Gerçekten düzensiz göç konusunda önemli tedbirler aldınız ve geçişlerdeki düşüş, bunun göstergesi" dedi.

        Glavçev, sınır kapılarında TIR ve araç trafiğinin hızlanması için de Türkiye sınırındaki 3 sınır kapısında genişletme çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını söyledi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ise düzensiz göçle mücadele konusunda alınan tedbirlerle göç trafiğinde yüzde 90 azalma olduğunu belirtti. 200 kilometreyi aşkın hudut yollarının yeniden yapıldığını, İstanbul- Edirne arasında 200’e yakın arama noktası oluşturulduğunu söyleyen Sezer, "Alınan tedbirlerle göç trafiğinde azalma var. Karşılıklı mekanizmaların çalışmasıyla yakın zamanda göç rotası tamamen değişebilir" diye konuştu. 

        Kapıkule ve karşısındaki Kapitan Andreeva sınır kapılarının dünyanın en çok trafiği olan sınır kapılarından olduğunu belirten Vali Sezer, Avrupa’da yaşayan Türklerin gelmeye başlamasıyla gümrük idarelerinin yükünün 3- 4 kat artacağını kaydetti.

        Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonla görüşerek, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele konusunda aldığı tedbirler için teşekkür etti.

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