Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'ninMeriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.
EDİRNE'ninMeriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Rahmanca köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 11 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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