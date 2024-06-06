Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı (2)

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde de Yunanistan'a gitmek isteyen 5 kaçak göçmen daha yakaladı. Yakalananların sayısı 16'ya yükselirken, göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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