Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı (3)

METRUKBİNADA 7 GÖÇMEN, 1 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 7 kaçak göçmen ile çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli, saklandıkları metruk binada yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, ihbar üzerine Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orta İmaret mevkisinde bir evde çok sayıda kaçak göçmenin saklandığını tespit etti. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 3'ü Filistin, 4'ü Suriye uyruklu 7 göçmen ile silahla birden fazla yaralama ve yağma suçlarından arama kaydı bulunan 1 Türk vatandaşı organizatör yakalandı. 8 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.