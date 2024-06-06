Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki dolu yağışı; 1000 dekar ekili alan zarar gördü

        EDİRNE'nin İpsala ilçesi Korucu köyünde dün etkili olan doludan yaklaşık 1000 dekar buğday, arpa ve ayçiçeği ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki dolu yağışı; 1000 dekar ekili alan zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'nin İpsala ilçesi Korucu köyünde dün etkili olan doludan yaklaşık 1000 dekar buğday, arpa ve ayçiçeği ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İpsala'da dolu sebebiyle etkilenen Korucu köyünde tarım arazilerini inceledi. Bayazıt, yağışın kentteki etkilerini anlatarak, "Dün, akşam saatlerinde etkili olan dolu sonucu yaklaşık 1000 dekar buğday, arpa ve ayçiçeği ekili tarım alanlarının hasar gördü. Afetin öğrenildiği ilk andan itibaren il müdürlüğümüz teknik personellerince zarar-ziyan tespit çalışmalarına başlanmış olup, en kısa sürede çalışmalar tamamlanacaktır. Yağıştan ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı (3)
        Edirne'de 24 kaçak göçmen yakalandı (3)
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli yakalandı
        Vali Sezer engelli öğrencilerden oluşan mehter takımının konserinde kös dav...
        Vali Sezer engelli öğrencilerden oluşan mehter takımının konserinde kös dav...
        Edirne'de 110 dönümlük buğday ekili alan yandı
        Edirne'de 110 dönümlük buğday ekili alan yandı
        Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı (2)
        Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı (2)
        AK Partili meclis üyelerinden Edirne Belediye Meclisinin ulaşım zammına tep...
        AK Partili meclis üyelerinden Edirne Belediye Meclisinin ulaşım zammına tep...