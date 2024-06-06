Edirne'deki dolu yağışı; 1000 dekar ekili alan zarar gördü

EDİRNE'nin İpsala ilçesi Korucu köyünde dün etkili olan doludan yaklaşık 1000 dekar buğday, arpa ve ayçiçeği ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İpsala'da dolu sebebiyle etkilenen Korucu köyünde tarım arazilerini inceledi. Bayazıt, yağışın kentteki etkilerini anlatarak, "Dün, akşam saatlerinde etkili olan dolu sonucu yaklaşık 1000 dekar buğday, arpa ve ayçiçeği ekili tarım alanlarının hasar gördü. Afetin öğrenildiği ilk andan itibaren il müdürlüğümüz teknik personellerince zarar-ziyan tespit çalışmalarına başlanmış olup, en kısa sürede çalışmalar tamamlanacaktır. Yağıştan ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.