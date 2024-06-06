Edirne'de aynı köyde 1 gün arayla çıkan 2 tarla yangınında 110 dönüm ekili buğday zarar gördü
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Kocahıdır köyünde elektrik tellerinin kopması sonucu 1 gün arayla çıkan 2 yangında toplam 110 dönüm buğday ekili tarla, 20 dönüm anız ve 250 saman balyası zarar gördü.
EDİRNE’nin İpsala ilçesinde, Kocahıdır köyünde elektrik tellerinin kopması sonucu 1 gün arayla çıkan 2 yangında toplam 110 dönüm buğday ekili tarla, 20 dönüm anız ve 250 saman balyası zarar gördü.
İlçeye bağlı Kocahıdır köyündeki Ahmet Serin'e ait arpa hasat edilmiş 20 dönümlük tarlada elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 20 dönüm anız ve 250 saman balyası zarar gördü.
DÜN DE 110 DÖNÜM BUĞDAY EKİLİ ALAN YANDI
Aynı köyde dün de elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. Köylülerinde söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 7 kişiye ait yaklaşık 110 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.
Kocahıdır Köyü Muhtarı Sezgin Alyanak, köyde 1 gün arayla 2 yangın çıktığını belirterek, elektrik direklerinin eski ve bakıma ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Alyanak, son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu da ifade ederek, tüm vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmasını istedi.
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