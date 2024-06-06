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        Edirne'de aynı köyde 1 gün arayla çıkan 2 tarla yangınında 110 dönüm ekili buğday zarar gördü

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Kocahıdır köyünde elektrik tellerinin kopması sonucu 1 gün arayla çıkan 2 yangında toplam 110 dönüm buğday ekili tarla, 20 dönüm anız ve 250 saman balyası zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:26 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:30
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        Edirne'de aynı köyde 1 gün arayla çıkan 2 tarla yangınında 110 dönüm ekili buğday zarar gördü
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde, Kocahıdır köyünde elektrik tellerinin kopması sonucu 1 gün arayla çıkan 2 yangında toplam 110 dönüm buğday ekili tarla, 20 dönüm anız ve 250 saman balyası zarar gördü.

        İlçeye bağlı Kocahıdır köyündeki Ahmet Serin'e ait arpa hasat edilmiş 20 dönümlük tarlada elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 20 dönüm anız ve 250 saman balyası zarar gördü.

        DÜN DE 110 DÖNÜM BUĞDAY EKİLİ ALAN YANDI

        Aynı köyde dün de elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. Köylülerinde söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu 7 kişiye ait yaklaşık 110 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

        Kocahıdır Köyü Muhtarı Sezgin Alyanak, köyde 1 gün arayla 2 yangın çıktığını belirterek, elektrik direklerinin eski ve bakıma ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Alyanak, son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu da ifade ederek, tüm vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmasını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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