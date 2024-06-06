Edirne'de aynı köyde 1 gün arayla çıkan 2 tarla yangınında 110 dönüm ekili buğday zarar gördü

EDİRNE’nin İpsala ilçesinde, Kocahıdır köyünde elektrik tellerinin kopması sonucu 1 gün arayla çıkan 2 yangında toplam 110 dönüm buğday ekili tarla, 20 dönüm anız ve 250 saman balyası zarar gördü.

İlçeye bağlı Kocahıdır köyündeki Ahmet Serin'e ait arpa hasat edilmiş 20 dönümlük tarlada elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İpsala Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da tankerlerle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 20 dönüm anız ve 250 saman balyası zarar gördü.