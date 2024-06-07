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        Edirne'de üniversite öğrencilerinden toplu taşımaya zam protestosu

        EDİRNE'de Trakya Üniversitesi öğrencileri, belediye binası önünde toplanarak, kent genelinde toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:18 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:20
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        Edirne'de üniversite öğrencilerinden toplu taşımaya zam protestosu
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        EDİRNE'de Trakya Üniversitesi öğrencileri, belediye binası önünde toplanarak, kent genelinde toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto etti.

        Edirne Belediyesi'nin 4 Haziran'da gerçekleştirilen olağan meclis toplantısında, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ndeki (ETUS) minibüslere yüzde 37, taksi ve servis ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Alınan kararla minibüslerde 16,8 lira olan sivil yolcu taşıma ücreti 23 lira, 11,9 lira olan öğrenci ücreti 16,3 lira oldu. Taksimetrede ise indi-bindi 90 lira, açılış 42 lira, kilometre başına alınacak ücret 27 liraya yükseldi.

        Trakya Üniversitesi öğrencileri, bugün belediye önünde toplanarak, toplu ulaşıma yapılan zamları protesto edip, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı zamları geri çekmeye davet etti. Öğrenciler adına konuşan Eren Çam, seçim sürecinde Akın'ın dile getirdiği toplu ulaşımdaki yüzde 20'lik indirim vaadine dikkat çekip, "Burada toplanmamızın sebebi, seçim sürecinde verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve biz gençlerin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik zorluklardır. 25 Mart günü, Edirne Belediye Başkan adayı olarak bizlerle buluşan Filiz Gencan Akın, göreve geldiğinde ulaşımda yüzde 20 indirim yapacağı sözünü vermişti. Ancak 31 Mart seçimlerinde Edirne Belediye Başkanı olan Av. Filiz Gencan Akın, göreve gelir gelmez ETUS’a yüzde 37’lik bir zam yaparak biz gençleri ve Edirne halkını kandırmıştır. Ulaşımda yüzde 20 indirim bekleyen biz gençler ve kıymetli Edirne halkı, bu zam kararı ile adeta aldatıldık ve ekonomik anlamda daha da zor duruma düşürüldük. Seçim öncesi verilen sözlerin aksine, ulaşımda yüzde 37’lik bir zam yapılması, hem gençler hem de Edirne halkı için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Sayın Başkan o gün biz gençler ile buluştuğunuzda; 'Biz hayalleri değil gerçekleri konuşuyoruz, öğrencileri kandırmıyoruz yüzde 20 indirim göreve geldiğimde gelecek' demiştiniz. Bu nasıl gerçek, bu nasıl doğru konuşmak?" dedi.

        ETUS araçlarının eski ve klimasız olması, şoförlerin agresif davranışlarının öğrencileri ve gençleri tedirgin ettiğini de dile getiren Çam, "Biz Trakya Üniversitesi öğrencileri ve Edirne halkı olarak, yapılan bu zammın geri alınmasını ve verilen sözün yerine getirilmesini talep ediyoruz. Şehir içi ulaşımda yüzde 20 indirim yapılacağı sözüne sadık kalınmasını istiyoruz. Verilen söz yerine getirilene kadar tepkimizi koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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