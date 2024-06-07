Edirne'de motosikletin yaya geçidinde çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı; kaza kamerada

EDİRNE'de motosikletin, yaya geçidinden geçmeye çalışırken çarptığı yaya İsmail Topçu (78), ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cihan A.'nın (21) kullandığı 34 EJT 477 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Topçu'ya hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Topçu, ağır yaralandı, savrulan motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topçu'ya, ilk müdahale kaza yerine sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Topçu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Cihan A.'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.