Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de motosikletin yaya geçidinde çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı; kaza kamerada

        EDİRNE'de motosikletin, yaya geçidinden geçmeye çalışırken çarptığı yaya İsmail Topçu (78), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 07.06.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de motosikletin yaya geçidinde çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı; kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'de motosikletin, yaya geçidinden geçmeye çalışırken çarptığı yaya İsmail Topçu (78), ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cihan A.'nın (21) kullandığı 34 EJT 477 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Topçu'ya hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Topçu, ağır yaralandı, savrulan motosikletin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topçu'ya, ilk müdahale kaza yerine sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Topçu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Cihan A.'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

        Bugün İsmail Topçu'nun ağır yaralandığı yaya geçidinde, 27 Mayıs günü de motosikletin çarptığı emekli öğretmen Nesrin Gidergi (70) hayatını kaybetmiş, savrulan motosikletin sürücüsü Yusuf G. (48) ise ağır yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Edirne'de Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek için yürüyüş düz...
        Edirne'de Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek için yürüyüş düz...
        Edirne'de üniversite öğrencilerinden toplu taşımaya zam protestosu
        Edirne'de üniversite öğrencilerinden toplu taşımaya zam protestosu
        Edirne'de üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
        Edirne'de üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
        Trakya Üniversitesindeki mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e panka...
        Trakya Üniversitesindeki mezuniyet töreninde öğrencilerden Filistin'e panka...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı buğday alım fiyatını değerlendirdi
        Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı buğday alım fiyatını değerlendirdi