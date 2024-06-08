Edirne'de yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencileri Yunus timleri yetiştirdi

EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan 1 öğrenciyi sınava gireceği okula polis Yunus timleri yetiştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timleri, öğrencilerin YKS'ye girecekleri okulların önünde olası olumsuzluğa karşı önlem aldı. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ne gelen 2 kız öğrenci, sınava dakikalar kala yanlış okula geldiklerini fark edip, polisten yardım istedi. Motosiklete bindirilen 2 öğrenci, sınava girecekleri Mühendislik Fakültesi'ne götürüldü. Kimliğini unuttuğunu fark eden 1 erkek öğrenci ise Yunus timleri tarafından evine götürüldü. Kimliğini alan öğrenci, motosikletle sınava dakikalar kala salona yetiştirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okullar önünde önlem alan ve öğrencileri sınavlara yetiştiren ekiplere teşekkür etti.