Edirne'de yanlış okula gelen ve kimliğini unutan öğrencileri Yunus timleri yetiştirdi
EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan 1 öğrenciyi sınava gireceği okula polis Yunus timleri yetiştirdi.
EDİRNE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan 1 öğrenciyi sınava gireceği okula polis Yunus timleri yetiştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timleri, öğrencilerin YKS'ye girecekleri okulların önünde olası olumsuzluğa karşı önlem aldı. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ne gelen 2 kız öğrenci, sınava dakikalar kala yanlış okula geldiklerini fark edip, polisten yardım istedi. Motosiklete bindirilen 2 öğrenci, sınava girecekleri Mühendislik Fakültesi'ne götürüldü. Kimliğini unuttuğunu fark eden 1 erkek öğrenci ise Yunus timleri tarafından evine götürüldü. Kimliğini alan öğrenci, motosikletle sınava dakikalar kala salona yetiştirildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okullar önünde önlem alan ve öğrencileri sınavlara yetiştiren ekiplere teşekkür etti.
SINAVA GEÇ KALDI, GÖREVLİLERLE TARTIŞTI
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde sınava girecek 1 kadın ise yanında 2 çocuğuyla, kapılar kapandıktan sonra okula geldi. Fakültenin kapısına saat 10.06'da gelen kadın, görevlilere sınavın saat 10.15'te başlayacağını söyleyerek, salona alınmasını istedi. Görevliler ise kapıların saat 10.00'da kapandığını ve salona almayacaklarını bildirdi. Bir süre görevlilerle tartışan kadın, sınav giriş belgesindeki giriş saati gösterilince özür dileyip ayrıldı.
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