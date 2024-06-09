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        Yunus polisleri, öğrenciye unuttuğu belgeyi çıkarttırıp sınava yetiştirdi

        EDİRNE'deokul kapısına geldiğinde YKS giriş belgesini unuttuğunu fark eden öğrenci, motosikletli Yunus polisleri tarafından kırtasiyeye götürülüp, belgenin çıkarılması ile yeniden okula bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:50
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        Yunus polisleri, öğrenciye unuttuğu belgeyi çıkarttırıp sınava yetiştirdi
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        EDİRNE'deokul kapısına geldiğinde YKS giriş belgesini unuttuğunu fark eden öğrenci, motosikletli Yunus polisleri tarafından kırtasiyeye götürülüp, belgenin çıkarılması ile yeniden okula bırakıldı.

        Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde YKS'ya girmek için gelen bir öğrenci, okul kapısında sınava giriş belgesini unuttuğunu fark etti. Bu sırada bölgedeki motosikletli Yunus polisleri, öğrenciye yardım etti. Kask takılan öğrenci, motosikletle kampüs içerisindeki bir kırtasiyeye götürüldü. Burada sınava giriş belgesi çıkarılan öğrenci, yeniden okulun kapısına getirildi. Sınava son anda yetişen öğrenci, polislere teşekkür etti.

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