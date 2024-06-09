Edirne'de 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

EDİRNE’deyasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve komando unsurları, merkeze bağlı Tayakadın köyünde yaptıkları denetimde botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kaçak göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.