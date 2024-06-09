Edirne'de 7 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
EDİRNE'deyasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
EDİRNE’deyasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen 7 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve komando unsurları, merkeze bağlı Tayakadın köyünde yaptıkları denetimde botla yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kaçak göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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