Edirne'de 24 yıl hapisle aranan 2 PKK'lı, yurt dışına kaçarken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan A.A. ile L.A.'yı yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isterken yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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