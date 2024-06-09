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        Edirne'de 24 yıl hapisle aranan 2 PKK'lı, yurt dışına kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:55
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        Edirne'de 24 yıl hapisle aranan 2 PKK'lı, yurt dışına kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan ve yurt dışı çıkış yasağı bulunan A.A. ile L.A.'yı yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isterken yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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