Edirne'de mor renkli lavanta tarlalarında ziyaretçi yoğunluğu

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde mor renge bürünen lavanta tarlaları, sezon boyunca doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Keşan'da kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla ekimi yapılan lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de şehrin turizmine katkı sağlıyor. Bitkinin çiçek açmasıyla, kentteki lavanta tarlalarında güzel görüntüler oluşuyor. Fotoğraf stüdyosunu andıran mor renkli tarlaları ziyaret edenler, üreticiler tarafından kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor. Özellikle İstanbul'dan tatil amacıyla Saros Körfezi'ndeki beldelere giden ziyaretçiler, uğradıkları lavanta tarlalarında, doğayla iç içe vakit geçirip, güzel anılar biriktiriyor.

Lavanta üreticisi Durhan Yakın (38), 4 yıl önce fotoğraflarını gördükten sonra lavanta ekimine başladığını belirterek, "Biz başka bir tarlaya fotoğraf çekilmeye gittik. Üretici arkadaşla görüştükten sonra eşimle biz de ekmeye karar verdik. 2020 Aralık ayında lavantanın dikimini gerçekleştirdik. Daha önce biz hem kendimiz hem de çocuğumuz için lavanta yağını kullanıyorduk. Görsel olarak da bizi cezbettiği için bu işe girdik. Bu yıl tarlayı turizme açmamızın 3'üncü yılı. Bu yıl daha fazla görselliğe sahip. Bunun dışında yağı, birçok sektörde kullanılıyor. İlaç sektöründe özellikle kullanılıyor" dedi.