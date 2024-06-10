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        Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:00
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        Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Küçünlü köyü ve Doğanköy sınırlarında yaptığı denetimlerde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Mısır, Fas ve Cezayir uyruklu 7, merkeze bağlı Kemalköy'de ise yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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